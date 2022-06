Xbox & Bethesda Games Showcase è alle porte! Svelata la durata dell'evento

Aaron Greenberg, General Manger della sezione marketing di Xbox, ha dichiarato la durata del Xbox + Bethesda Games Showcase, rispondendo così ad una delle domande che più spesso si ponevano gli utenti: quanto può durare un evento che unisce le release di due aziende così importanti nel mercato videoludico internazionale?

Finalmente ci siamo, sappiamo quindi quanto durerà l’evento: esso sarà lungo circa 95 minuti e partirà il giorno 12 Giugno alle 19:00. E’ un minutaggio importante è leggermente superiore a quanto si ipotizzava in precedenza, dove le voci riportavano una durata di circa 90 minuti. Si pensa che i 5 minuti aggiuntivi serviranno a fare un annuncio importante da parte delle due aziende.

Also since folks are asking our showcase is running 95 minutes long.