Xbox & Bethesda Showcase, Jez Corden stila il potenziale elenco di giochi che verranno mostrati

Microsoft ha confermato solo poche settimane fa la data e l'ora in cui si sarebbe svolto l'Xbox & Bethesda Games Showcase, dove verranno mostrati alcuni dei titoli che presto arriveranno su console Xbox. Recentemente è trapelato l'elenco di alcuni dei giochi Xbox & Bethesda Games Showcase.

Le informazioni, come è successo in altre occasioni, provengono da Jez Corden, un noto membro di Windows Central, che di solito dispone di fonti abbastanza affidabili quando si tratta di informazioni relative a Microsoft, e ha sfruttato un podcast per anticipare informazioni sull'evento Microsoft.

Nonostante questa settimana abbiamo appreso che Bethesda ha deciso di posticipare il lancio di Redfall e Starfield fino alla prima metà del 2023, secondo Corden entrambi i titoli faranno la loro comparsa all'evento, possibilmente sotto forma di gameplay ufficiale.

(Speculation) Games Jez thinks are coming to Microsoft Showcase



• Starfield

• Redfall

• Project Belfry

• Pentament

• Grounded 1.0

• Next Big Sea of Thieves Update

• Contraband

• EverWild

• Diablo 4

• Project Midnight

• Avowed



Timestamp:https://t.co/inzIEO9a9q pic.twitter.com/rKgSVcFdwr — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84) May 15, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Ma questi non saranno gli unici giochi presenti all'Xbox & Bethesda Games Showcase, perché compariranno anche altri titoli noti, come Grounded, nella sua versione 1.0, un nuovo aggiornamento di Sea of Thieves, Contraband, Everwild, Avowed tra gli altri.

Non ci resta che attendere e vedere cosa hanno in serbo per i fan Xbox e Bethesda.

Fonte: Dualshockers