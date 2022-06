Xbox Cloud Gaming: Microsoft apre il suo servizio ai giochi al di fuori di Xbox Game Pass

Il servizio di cloud gaming di Microsoft è nato come Project xCloud e poi è stato integrato in Xbox Game Pass Ultimate, prima di ricevere il nome ufficiale Xbox Cloud Gaming. Ora per quanto riguarda questo servizio, c'è una novità in più.

Durante il suo evento "What's Next for Gaming", pochi giorni prima della conferenza Xbox e Bethesda dedicata ai videogiochi, Microsoft ha presentato i suoi piani per espandere ulteriormente il proprio cloud gaming. Oggi, Xbox Cloud Gaming è limitato al catalogo di giochi Xbox Game Pass Ultimate e all'accesso a Fortnite senza abbonamento.

Tuttavia le cose stanno per cambiare, poiché Microsoft promette che gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate potranno accedere ai giochi acquistati da Xbox Store, al di fuori del catalogo di Game Pass. Con questo annuncio, Microsoft vuole consentire agli acquirenti di giocare a titoli senza console Xbox, semplicemente in cloud gaming.

Microsoft promette che sarà disponibile nel 2022. Questo ricorda il principio di GeForce Now che consente l'accesso in streaming ai suoi giochi acquistati su Steam, Epic Games o GOG. Bisogna tenere presente però una cosa: non tutti i giochi dell'Xbox Store saranno disponibili per essere giocati nel cloud gaming. Nel suo annuncio, Microsoft specifica che una "selezione" di giochi sarà compatibile, ma attualmente non ci sono ulteriori dettagli.

Fonte: The Verge