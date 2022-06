Xbox Cloud Gaming sta per aggiungere il supporto per mouse e tastiera

Microsoft ha rivelato i suoi piani per portare il supporto per mouse e tastiera al suo servizio Xbox Cloud Gaming (xCloud). Di conseguenza, l'azienda sta incoraggiando gli sviluppatori a prepararsi per il supporto alle periferiche.

"Xbox supporta tastiera e mouse da alcuni anni e stiamo lavorando per aggiungerlo allo streaming per gli utenti PC", ha spiegato Morgan Brown di Microsoft in un nuovo video (via The Verge).

Il supporto per mouse e tastiera è stato annunciato per la prima volta a marzo, quando il responsabile di Microsoft Flight Simulator, Jorg Neumann, ha dichiarato che "il prossimo passo per noi sarà il mouse [e] la tastiera".

Ha poi dichiarato che "si tratta di un supporto a livello di piattaforma, quindi non ha nulla a che fare con noi. Ovviamente, mouse e tastiera funzionano per il nostro simulatore. Quindi, il team della piattaforma ci sta lavorando."

"So che non posso dare una data perché si tratta del team della piattaforma. Non conosco le loro date, ma è in arrivo".

Fonte: Eurogamer.net.