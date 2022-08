Xbox Cloud Gaming: nell'ultimo anno l'utilizzo del servizio è cresciuto del 1800%

Il futuro dell'attività di gioco di Microsoft rimarrà ancorato alle console Xbox, ma la sua crescita guarderà sempre più verso telefoni, tablet e PC.

Microsoft ha già iniziato a supportare in modo massiccio lo storefront Steam per PC, ma punta molto anche su Xbox Cloud Gaming.

Da quando Xbox Cloud Gaming ha aperto la strada all'accesso gratuito a Fortnite tramite Xbox.com/play, Microsoft si sta sempre più preparando per iniziare a commercializzare adeguatamente la sua piattaforma, che finora è stata oggetto di una sorta di lancio soft. A tal fine, Microsoft ha offerto il suo primo aggiornamento alla community di Xbox Cloud Gaming.

Nel video qui sotto, Kevin LaChapelle e Catherine Gluckstein, che guidano le attività di Xbox Cloud Gaming, hanno riepilogato i principali aggiornamenti e miglioramenti apportati al programma nell'ultimo anno.

Gluckstein ha fatto notare che l'utilizzo orario di Xbox Cloud Gaming è cresciuto del 1800% solo nell'ultimo anno, mentre LaChapelle ha sottolineato che Microsoft sta lavorando per soddisfare la domanda con server aggiuntivi in tutto il mondo. In una recente riunione con gli investitori, Microsoft ha annunciato l'intenzione di raddoppiare la capacità dei server di Xbox Cloud Gaming nel corso del prossimo anno, man mano che un numero sempre maggiore di giocatori entrerà a far parte del servizio in modo permanente.

Microsoft ha poi invitato gli utenti a fornire feedback sul portale Xbox Cloud Gaming Feedback. La società ha fatto notare che altre funzionalità richieste dai fan sono in arrivo nel prossimo futuro, e ha suggerito l'idea che altri giochi free-to-play come Fortnite potrebbero essere all'orizzonte.

Il Cloud Gaming di Xbox sta andando sempre meglio. Microsoft ha un'opportunità abbastanza grande per diventare il "top player" in questo spazio, in particolare se riuscirà ad accaparrarsi Activision Blizzard. Giochi come Diablo IV e Call of Duty, lanciati al day one su Xbox Cloud Gaming, potrebbero dare un'ulteriore spinta al servizio.

Fonte: Windowscentral.