Xbox aggiorna la dashboard con una nuova interfaccia per la sezione Giochi e App

La dashboard di Xbox ha visto alcuni aggiornamenti interessanti negli ultimi tempi, in particolare con l'inclusione di Discord come parte del programma Xbox Insider. L'ultima build Alpha Ring di Xbox Insider ha apportato alcune modifiche alla sezione Giochi e applicazioni, che di solito è il posto in cui si sfogliano tutti i contenuti installati e i giochi disponibili per il download.

La nuova interfaccia rinnova la sezione "Libreria completa" della dashboard. Ora si presenta con una veloce interfaccia a schede con etichette orizzontali per i diversi gruppi di contenuti, separando i "giochi posseduti" acquistati direttamente dalle librerie come Xbox Game Pass o EA Play.

Ogni sezione della scheda ha un design che tiene conto delle caratteristiche specifiche di un determinato gruppo di contenuti. Ad esempio, l'elenco completo dei "giochi posseduti" non ha bisogno di mostrare i filtri "aggiunte recenti" o "in uscita a breve", che sono invece presenti nella scheda Xbox Game Pass. I filtri regolari sono ancora quelli precedenti, con la possibilità di modificare le dimensioni dei riquadri per inserire più contenuti in un'unica schermata.

"Tutti i giochi" - riunisce tutte le fonti di contenuti in un'unica libreria.

"Giochi posseduti" - si riferisce a tutti i contenuti acquistati.

"Xbox Game Pass" - questa sezione presenta anche elenchi per "Play Later", "Recently added" e "Leaving soon" nella parte superiore della libreria.

"EA Play" - include giochi di Electronic Arts, tra cui Battlefield, FIFA e Mass Effect. Allo stesso modo, qui c'è un elenco per "Aggiunti di recente", ma c'è anche un elenco per "Prove di gioco" per i nuovi titoli che hanno un accesso limitato di 10 ore come parte dell'abbonamento.

Sezione "Giochi con Gold" - comprende tutti i titoli che è possibile ottenere nell'ambito dell'offerta mensile di giochi gratuiti di Xbox Live Gold.

Infine, c'è una sezione specifica per le app come Netflix, Disney+, Spotify e così via.

Microsoft potrebbe aver creato questa sezione semplificata per incorporare nella libreria altri abbonamenti di gioco futuri. Recentemente, Aggiornamenti Lumia ha scoperto su Twitter la presenza di risorse Ubisoft+ nel back-end di Xbox. Ciò alimenta ulteriormente le precedenti voci secondo cui Microsoft potrebbe esplorare una partnership con il publisher di Assassin's Creed, in una collaborazione che potrebbe essere simile a quella tra Xbox Game Pass e EA Play. Ubisoft+ è già disponibile come servizio separato su PC, ma può essere acquistato anche come parte di PlayStation Plus e persino come parte del nascente servizio streaming Luna di Amazon.

La nuova interfaccia di Xbox è disponibile per i membri Xbox Insider e sarà probabilmente distribuita al pubblico nelle prossime settimane.

