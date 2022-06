Xbox Design Lab torna operativo, ora con più colori e possibilità di personalizzazione

Dopo un piccolo restyling, Xbox Design Lab è tornato. Il servizio Microsoft che vi consente di personalizzare un controller Xbox con nuove opzioni è di nuovo disponibile, quindi da ora sarete in grado di progettare il vostro controller personalizzato.

Xbox Design Lab è un servizio Microsoft lanciato nel 2016 che consente di personalizzare vari elementi del controller Xbox ufficiale. Sono disponibili diversi colori e tutti possono personalizzare lo stile dei grilletti, dei joystick e degli altri pulsanti del controller Xbox. Nel tempo, i team Microsoft sono stati in grado di aggiungere nuove opzioni di personalizzazione come impugnature gommate nere, nuovi colori di finitura metallizzati o nuove colorazioni.

Come ultima novità, l'aggiunta di colori pastello come Soft Pink, Soft Orange, Soft Green e Soft Purple. Oltre a questi, anche i nuovi bump Camo con parti laterali abbinate: Mineral Camo, Arctic Camo, Forest Camo, Sandglow Camo e Blaze Camo. Purtroppo non è ancora possibile scegliere il colore dei pulsanti start/select, né quelli dei pulsanti AXYB.

Grazie a queste nuove aggiunte ora i controller Xbox raggiungono nuove vette di personalizzazione.

