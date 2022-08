Xbox Elite Series 2 bianco compare in un video unboxing

A quanto pare Microsoft sta lavorando a una nuova versione bianca del controller Xbox Elite 2. Il video del controller Xbox Elite 2 non ancora annunciato ufficialmente è apparso sui social, dove possiamo vedere una piastra frontale bianca e impugnature nere. Il video arriva mesi dopo che un controller Xbox Elite 2 bianco è stato avvistato presso un rivenditore negli Stati Uniti a marzo di quest'anno.

Il breve video di unboxing, condiviso su YouTube, include qualcuno che afferma che il controller Xbox Elite 2 bianco non annunciato è stato ottenuto negli Stati Uniti. Gli utenti di Twitter hanno notato questo video di recente dopo che era stato pubblicato tre settimane fa. Non è chiaro se il controller sia stato venduto in un negozio negli Stati Uniti o se Microsoft abbia ancora intenzione di annunciare una versione bianca del suo controller Xbox Elite 2.

Sebbene i controller Xbox Elite siano popolari e ben accolti, entrambi i modelli hanno avuto problemi. Microsoft è stata costretta ad estendere la garanzia sul suo controller Xbox Elite 2 nel 2020, dopo i reclami per problemi hardware. L'estensione ha visto il tipico periodo di garanzia di 90 giorni estendersi a un anno dalla data di acquisto.

Leak: I think this is our first footage of the Xbox Elite Series 2 White Edition controller. A leaked image of the controller was shown by @IdleSloth84 back in March.

