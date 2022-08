'Xbox Game Pass avrà 100 milioni di abbonati con l'acquisizione di Activision'

La strategia della divisione gaming di Microsoft può essere considerata la più ambiziosa e ha il potenziale per cambiare la storia portando la sua offerta di gioco a milioni di giocatori senza restrizioni hardware. Ciò è possibile grazie a Xbox Game Pass e Xbox Cloud, servizi che rendono possibili i giochi di ultima generazione senza limitarli a console o computer potenti. La scommessa di Xbox sembra avere successo e di recente Michael Pachter è intervenuto sull'argomento.

Pachter ha parlato di uno degli argomenti più importanti dell'anno nel settore: l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Dal suo punto di vista, l'acquisizione si tradurrà in una spinta impressionante per Xbox Game Pass ed è qui che la divisione di gioco trarrà un vantaggio significativo nel mercato.

Secondo Pachter, un accordo del genere potrebbe far salire a 100 milioni gli abbonati a Game Pass: "L'idea di poter portare i videogiochi su ogni schermo che hai fa appello a un mercato potenziale di 3,5 miliardi. Quindi non penso che otterranno così tanti abbonati, ma passeranno da 25 milioni a 100 milioni? Sì".

(FYI) Michael Pachter thinks Microsoft could reach 100 million Game Pass subs if the Activision/Blizzard acquisition goes through pic.twitter.com/TEVqSaBzXh — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84) August 5, 2022

Successivamente, Pachter ha fatto riferimento alla controversia sull'esclusività di franchise come Call of Duty quando entrerà a far parte di Xbox, cosa che considera improbabile: "Proprio come la Disney ha acquistato la Fox per migliorare l'offerta Disney +, semplicemente non ha pubblicato i film dai cinema, ma ha messo semplicemente il catalogo sul servizio, proprio come fa con HBO, ed è una strategia molto intelligente. Si tratta di una grande opportunità per Microsoft".

Fonte: Pure Xbox