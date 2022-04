Xbox Game Pass batte PlayStation Now in un'analisi che prende in esame diversi aspetti

A giugno di quest'anno PlayStation rivoluzionerà il suo servizio in abbonamento PlayStation Plus: i giocatori saranno in grado di scegliere tra tre livelli, ognuno dei quali offrirà diversi contenuti. Per adesso tuttavia Sony ha ancora i suoi due abbonamenti, ovvero PlayStation Plus e PlayStation Now, quest'ultimo "controparte" di Xbox Game Pass. Ma qual è meglio tra i due? Un'analisi pubblicata all'interno di ResetEra cerca di fare chiarezza.

L'utente Shoot ha riportato una serie di grafici che mostrano come Xbox Game Pass sia superiore a PlayStation Now. Per arrivare a questo risultato l'utente ha messo a confronto alcune informazioni tra cui le date di uscita dei giochi PS4 e Xbox One, oltre alla loro valutazione su Metacritic.

Per quanto riguarda il numero di giochi presenti in ciascuna libreria le differenze sono praticamente minime, con PlayStation Now che offre 394 giochi mentre Xbox Game Pass 389. Sul fronte delle uscite, PlayStation Now è il servizio che offre titoli più datati con un picco di giochi usciti nel 2016, mentre i giochi presenti su Xbox Game Pass sembrano essere più recenti, o almeno usciti tra il 2020 e il 2021.

Passando alle valutazioni Metacritic, Xbox Game Pass ha al suo interno più giochi valutati positivamente: ad esempio, tra il range di punteggio che va tra 80 e 89 ci sono 148 giochi Xbox Game Pass a fronte di 68 giochi PlayStation Now.

Ora non resta che attendere il nuovo servizio PlayStation Plus: Sony ha già dichiarato che non ci saranno titoli esclusivi al day one, ma alcuni giochi recenti come Returnal e Spider-Man Miles Morales saranno disponibili per chi si abbonerà ai livelli Extra o Premium.

