Xbox Game Pass 'spaventa' il co-creatore di Xbox, Ed Fries! Un simil Spotify che potrebbe danneggiare l'industria

L'ex dirigente di Microsoft, Ed Fries, ha espresso preoccupazione per il potenziale impatto che Xbox Game Pass potrebbe avere sull'industria dei giochi.

Parlando nell'ambito di un'intervista più ampia con Xbox Expansion Pass, a Fries, che faceva parte del team di lancio della Xbox originale prima della sua partenza nel 2004, è stato chiesto cosa avrebbe fatto se fosse ancora parte del team di Microsoft oggi.

Fries non ha dato una risposta esplicita, ma ha affermato di essere "spaventato" dall'impatto che Game Pass potrebbe avere, se diventasse un modello di business dominante come Spotify nell'industria musicale.

A gennaio 2022, Game Pass contava 25 milioni di abbonati, secondo Microsoft, quindi ha ancora molta strada da fare prima di raggiungere il livello di Spotify (182 milioni) e Netflix (222 milioni). In effetti, è stato recentemente stimato che i servizi in abbonamento rappresentano solo il 4% dei ricavi annuali dei videogiochi in Europa e Nord America, rispetto al 65% dei ricavi musicali globali.

Sia Microsoft che PlayStation hanno affermato di non credere che gli abbonamenti saranno mai il modello dominante nei videogiochi. Tuttavia, l'ex dirigente di MS Fries ha incoraggiato i titolari della piattaforma a essere "attenti" sui modelli di business che creano.

"L'unica cosa che stanno facendo che mi rende nervoso è Game Pass", ha detto. "Game Pass mi spaventa perché c'è una cosa in qualche modo analoga chiamata Spotify che è stata creata per il business della musica".

"Quando Spotify è decollato, ha distrutto il business della musica, ha letteralmente dimezzato le entrate annuali del business musicale", ha affermato l'ex dirigente di Microsoft. “È fatto in modo che le persone non comprino più canzoni".

“Le persone non comprano canzoni su iPhone, ad esempio, perché dovresti? Sono tutti sulla tua app del servizio di abbonamento. Apple ha detto che toglieranno l'acquisto di canzoni perché nessuno le compra più".

“Quindi dobbiamo stare attenti a non creare lo stesso sistema nel business dei videogiochi. Questi mercati sono più fragili di quanto la gente creda. Ho visto l'industria dei giochi distruggersi nei primi anni '80. Ho visto il business del software educativo distruggersi a metà degli anni '90... hanno letteralmente distrutto un mercato multimiliardario in pochi anni".

“Quindi Game Pass mi rende nervoso. Come cliente, lo adoro. Amo Spotify come cliente: ho tutte le canzoni che avrei sempre voluto... è un ottimo affare come cliente. Ma non è necessariamente eccezionale per il settore".

Alcune delle affermazioni di Fries su Spotify sono state fortemente contestate dal giornalista dell'industria musicale Tim Ingham, editor di Music Business Worldwide, che ha detto a VGC che l'impatto dello streaming sull'industria musicale è stato nel complesso estremamente vantaggioso.

"Spotify non ha dimezzato il business della musica, la pirateria l'ha fatto", ha detto. "Spotify e la sua tecnologia basata su cloud in realtà hanno offerto ai fan della musica un'alternativa più conveniente, legale e monetizzata alla pirateria".

Ingham ha indicato i dati dell'IFPI che mostrano che dal 2011, quando Spotify è stato lanciato negli Stati Uniti, l'industria musicale globale è cresciuta del 73%, da 15 miliardi di dollari di ricavi annuali a 25,9 miliardi di dollari nel 2021.

Rispondendo ai commenti di Fries, il giornalista Christopher Dring ha riconosciuto le preoccupazioni che i modelli di abbonamento potrebbero avere se raggiungeranno la scala di Spotify, ma si è chiesto se lo faranno mai.

"C'è preoccupazione nel settore su cosa potrebbe accadere se gli abbonamenti diventassero dominanti, come hanno fatto nella musica e nella TV. Il modello di abbonamento non genera necessariamente le entrate necessarie per i giochi AAA, in particolare i giochi per giocatore singolo senza microtransazioni... puoi capire perché Sony è riluttante a inserire le sue ultime uscite su PS Plus".

“Tuttavia, i videogiochi sono molto diversi dalla musica e dalla TV. Queste forme lineari di intrattenimento sono molto più brevi e più digeribili. Quante canzoni o programmi TV consuma la maggior parte delle persone rispetto ai videogiochi?"

"Se sei una persona che gioca solo un paio di giochi all'anno, come FIFA e Call of Duty, quante probabilità hai di abbonarti a un servizio con centinaia di opzioni? Resta da vedere quanto diventeranno grandi i servizi di abbonamento ai giochi".

Fonte: VGC.