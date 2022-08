Xbox Game Pass 'Friends & Family' è il nome del nuovo piano di abbonamento in arrivo?

Sembra che sia trapelato il nome ufficiale del piano famiglia Xbox Game Pass, ed è una chiara indicazione di cosa cercheranno con questo nuovo livello. Come è stato detto, il nome sarebbe Xbox Game Pass Friends & Family, che descriverebbe l'idea di Microsoft: un piano che consentirà ad amici e familiari di condividere tutti i vantaggi che fino ad ora ognuno ha dovuto pagare individualmente.

Il prezzo previsto del piano famiglia Xbox Game Pass sembra essere di 21,99 euro che naturalmente varierà a seconda della regione a causa delle differenze di valuta e delle leggi e delle tasse locali. Fino a cinque utenti riceveranno Xbox Game Pass Ultimate grazie a questo piano e servizio, che potrebbe espandere rapidamente la base di utenti attivi mensili della piattaforma. Ora che conosciamo il nome ufficiale del piano famiglia Xbox Game Pass, questo piano dovrebbe essere in procinto di essere lanciato.

Xbox Game Pass Friends & Family darebbe a tutti i destinatari l'accesso a Xbox Game Pass Ultimate, che include Game Pass per PC, l'accesso al cloud gaming su dispositivi mobile, Web e smart TV, nonché Xbox Game Pass per console. Include anche Xbox Live Gold per l'accesso multiplayer e incorpora persino omaggi in alcuni giochi e prove per cose come Discord Nitro e CrunchyRoll Premium.

Xbox Game Pass "Friends & Family" branding has just leaked. It looks like Microsoft is going to let people share Xbox Game Pass Ultimate benefits with friends, and not just family with its new plan. Details here: https://t.co/eZH4UJE56P pic.twitter.com/9NXiVbezt8