Xbox Game Pass, svelati i giochi in arrivo nella prima metà di luglio

Un nuovo mese è iniziato e come sempre Microsoft annuncia i giochi che arriveranno nel catalogo Xbox Game Pass nella prima metà di luglio.

Come vi avevamo già anticipato precedentemente, nel catalogo sono comparsi Yakuza 0, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2: i tre giochi erano entrati a far parte già precedentemente all'interno del servizio in abbonamento per poi essere rimossi a dicembre dello scorso anno. Ora le vicende di Kazuma Kiryu sono tornate su Xbox Game Pass per la gioia dei fan che ora possono giocare a tutta la saga. Di seguito potete dare uno sguardo ai titoli che saranno disponibili in questa prima metà di luglio.

Last Call BBS (PC) - disponibile oggi

Yakuza 0 (Cloud, console e PC) - disponibile oggi

Yakuza Kiwami (Cloud, console e PC) - disponibile oggi

Yakuza Kiwami 2 (Cloud, console e PC) - disponibile oggi

DJMax Respect V (Cloud, console e PC) - 7 luglio

Matchpoint: Tennis Championships (Cloud, console e PC) - 7 luglio

Road 96 (Cloud, console e PC) - 7 luglio

Escape Academy (Cloud, console e PC) - 14 luglio

My Friend Peppa Pig (Cloud, console e PC) - 14 luglio

Overwhelm (PC) - 14 luglio

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (Cloud, console e PC) - 14 luglio

PowerWash Simulator (Cloud, console e PC) - 14 luglio

Come sempre altri giochi lasceranno il servizio e sono:

Atomicrops (Cloud, Console, e PC)

Carrion (Cloud, Console, e PC)

Children of Morta (Cloud, Console, e PC)

Cris Tales (Cloud, Console, e PC)

Lethal League Blaze (Cloud, Console, e PC)

Fonte: Xbox Wire