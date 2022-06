Xbox Game Pass in un'immagine che mostra 40 giochi in arrivo nei prossimi 12 mesi

L'Xbox and Bethesda Games Showcase ha rivelato 15 minuti di filmato di Starfield, ha confermato l'ultima classe per Diablo 4, la data di accesso anticipato di Overwatch 2, ha mostrato Redfall e molto altro, come il nuovo gioco di Hideo Kojima per Xbox Cloud e la conferma che Hollow Knight: Silksong verrà lanciato su Xbox Game Pass quando uscirà.

Microsoft aveva promesso una tonnellata di rivelazioni per Xbox Game Pass allo Showcase. Sono stati mostrati moltissimi nuovi titoli Game Pass e, poco dopo la fine dello show, l'account Twitter ufficiale di Xbox ha condiviso online una nuova immagine. L'immagine mostra 50 giochi già annunciati o appena rivelati in arrivo sulle piattaforme Xbox e PC nei prossimi 12 mesi, di cui 40 sono titoli Xbox Game Pass.

Alcuni di questi giochi hanno date o finestre di uscita, altri no, ma sapere che arriveranno nei prossimi 12 mesi è una promessa importante da parte di Microsoft. Se qualcuno fosse ancora deluso per il ritardo di Starfield, forse potrebbe cambiare idea. Microsoft non solo ha dimostrato ancora una volta il valore di Xbox Game Pass, ma ha anche messo in mostra i punti di forza dei suoi Xbox Game Studios.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Naturalmente, va notato che tutto può essere rinviato, e questa immagine chiarisce che questi 50 giochi puntano a un'uscita entro i prossimi 12 mesi. Qualcosa nell'immagine potrebbe slittare, ma anche se la metà di questi titoli dovesse rimanere indietro, sarebbe comunque una grande vittoria per Xbox Game Pass.

Per quanto riguarda il presente, Xbox Game Pass ha già confermato alcuni giochi per giugno: Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge il 16 giugno, Shadowrun Trilogy il 21 giugno, Naraka: Bladepoint il 23 giugno e Escape Academy il 28 giugno.

Fonte: Gamerant.