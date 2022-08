Xbox Game Pass: ecco quanto ha pagato Microsoft per aggiungere al servizio Cooking Simulator

Microsoft ha pagato un'importante somma di denaro a uno studio indie per aggiungere il suo gioco alla libreria di Xbox Game Pass. E sembra che si sia rivelato un ottimo affare per lo studio in questione.

Il gioco è Cooking Simulator. Originariamente lanciato su Steam nel 2019, il gioco sarà ora aggiunto al catalogo di Xbox Game Pass. Nel suo report, lo sviluppatore Big Cheese Studio ha rivelato l'esatta somma di denaro ricevuta da Microsoft in cambio dell'inserimento del gioco nel suo servizio.

Il gigante del software ha effettuato un pagamento una tantum di 600.000 dollari ai creatori di Cooking Simulator per includere il gioco in Game Pass. Big Cheese Studio ha fatto un ottimo affare perché la somma ricevuta da Microsoft è pari a circa il 22% delle sue entrate dell'anno fiscale precedente.

Dopo l'aggiunta di Cooking Simulator alla libreria di Game Pass, tutti gli abbonati al servizio avranno accesso al gioco.

Secondo Big Cheese Studio, sono state vendute complessivamente più di 700.000 copie di Cooking Simulator. Inoltre, lo studio ha venduto oltre 400.000 copie di vari add-on.

Oltre alle lucrose offerte Game Pass agli sviluppatori di giochi indie e ai publisher, Microsoft sta introducendo anche un piano Xbox Game Pass Family più conveniente per i consumatori. Attualmente, i residenti in Colombia e Irlanda che hanno acquistato il piano Game Pass "Xbox Game Pass - Insider Preview" tramite Microsoft Store possono provare in anteprima il nuovo piano famiglia, che consentirà a più persone di condividere i vantaggi di Game Pass Ultimate.

Secondo Xbox, l'iniziativa renderà più facile per gli abbonati giocare ai giochi Game Pass con i propri amici e familiari su console, PC e cloud, consentendo loro di aggiungere fino a quattro persone al proprio abbonamento, tutte con un accesso unico ai giochi, ai contenuti e ai vantaggi di Xbox Game Pass Ultimate.

Fonte: Twistedvoxel.