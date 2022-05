Starfield e Redfall: 'il loro rinvio non ha generato una fuga di utenti da Xbox Game Pass'

I rinvii di Starfield e Redfall sono stati una grossa botta per gli utenti Xbox (più il lavoro Bethesda che quello Arkane effettivamente), tanto da temere una possibile fuga di massa dal servizio Xbox Game Pass. Il ragionamento alla base di questa eventualità stava nel fatto che mancando un pezzo da novanta come Starfield a fine anno, gli utenti avrebbero perso interesse per il servizio, migrando magari su altro.

Le cose però non stanno così e a confermarlo è l'insider Timdog, da sempre molto vicino al team Xbox. Come ogni cosa in questo periodo, tutto nasce da Twitter, in uno scambio di battute con un utente che sosteneva come molti giocatori avessero disdetto l'abbonamento al servizio Microsoft.

Cj my friend you should know how this all works. Gamepass isn't having a mass exodus, even if it wasn't cause of stacking, it still strong service and will get more added value June 12th. It does hurt service that games delayed but not to extent you are implying. https://t.co/U66nwwgAch