Xbox Game Pass, PlayStation Plus e Switch Online: il 2022 sarà un anno record per gli abbonamenti

Gli ultimi anni sono stati segnati dall'entrata degli abbonamenti in console e PC, con Xbox Game Pass da fare da capofila, a cui si aggiungono il rinnovato PlayStation Plus, Switch Online e GeForce Now. DFC Intelligence ha rilasciato in tal senso i primi dati dell'anno, affermando che il 2022 si prospetta come un anno da record per questi abbonamenti.

Si parla di un aumento del 5% rispetto lo scorso anno, il che può sembrare poco. Ma quando si parla di un giro d'affari di 72 miliardi, non si parla ci piccole cifre.

"Un importante motore di questa crescita non sono le nuove versioni, ma il crescente utilizzo dei servizi in abbonamento di Microsoft, Sony, Nintendo e altri", ha affermato DFC.

"Si prevede che il business dei giochi per console vedrà un terzo delle entrate di software/servizi che andranno a Microsoft, Sony e Nintendo per i loro servizi di abbonamento ai giochi, Game Pass, Switch Online e PlayStation Plus, recentemente rinnovato".

"Anche se i prezzi aumentano e la possibilità di una recessione è in agguato, l'industria principale dei giochi dovrebbe continuare a crescere", ha affermato l'azienda.

Fonte: Gamesindustry.biz