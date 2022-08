Xbox Game Pass Ultimate dà il via ai test per condividere l'abbonamento con altri 4 utenti

Microsoft ha annunciato sul proprio blog ufficiale che sta lanciando un piano per gli Xbox Insider che consente a più persone di condividere i vantaggi di Xbox Game Pass Ultimate. L'anteprima della feature è attualmente in corso solo in Colombia e Irlanda.

L'obiettivo di Microsoft con l'anteprima è quello di rendere ancora più facile per i giocatori giocare ai titoli Game Pass con amici e familiari su console, PC e cloud, consentendo loro di aggiungere fino a quattro persone al loro abbonamento.

Il piano è disponibile solo per gli Xbox Insider, ma questi ultimi possono aggiungere al piano anche persone che non fanno parte del programma, purché si trovino nello stesso paese. Quando i giocatori si uniranno all'anteprima, il nuovo piano "trasformerà il tempo rimanente della tua iscrizione in quello del nuovo piano, in base al valore monetario della vecchia iscrizione".

A marzo di quest'anno è stato annunciato che Microsoft stava lavorando a un piano Xbox Game Pass Family. I dettagli, tra cui la necessità che i membri aggiunti si trovino nello stesso paese, sono identici o simili a quelli riportati nel report iniziale.

Xbox Game Pass offre agli abbonati un elenco a rotazione di titoli da giocare per 9,99 dollari al mese. Spesso include anche le uscite day one dei titoli first-party di Microsoft senza costi aggiuntivi. Il livello successivo è Xbox Game Pass Ultimate. Questo livello combina il servizio con Xbox Live Gold per 14,99 dollari al mese. In questo modo i giocatori hanno accesso alle funzionalità multiplayer online di Xbox e ai giochi mensili gratuiti tramite Games With Gold.

La selezione dei giochi di agosto è stata comunicata da poco. Questo mese sono stati aggiunti Ghost Recon Wildlands e Turbo Golf Racing. Nel corso di agosto si aggiungeranno giochi come Two Point Campus e Expeditions: Rome.

Fonte: IGN.