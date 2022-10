Xbox Keystone in arrivo? Il dispositivo per giocare in cloud compare nell'ufficio di Phil Spencer

E' da un po'che si sente dire che Microsoft sta lavorando a un dispositivo Xbox dedicato al cloud gaming, nome in codice "Keystone". Si tratta di un dispositivo pensato per coloro che vogliono sfruttare Xbox Cloud Gaming senza dover spendere per una vera console. Ebbene, forse un reveal ufficiale potrebbe arrivare presto, e questo lo suggerisce l'ormai famosa mensola di Phil Spencer.

Come forse saprete, Phil Spencer tende a nascondere le prossime novità di casa Xbox sulle mensole di casa e del suo ufficio. Ad esempio, la prima apparizione pubblica di Xbox Series S è avvenuta proprio sulla mensola di Spencer durante un livestream. Il boss di Xbox ha anche accennato a una collaborazione con Hideo Kojima in questo modo, prima che venisse svelata ufficialmente.

Spencer ha recentemente pubblicato un'immagine di uno scaffale del suo ufficio, decorato per celebrare il 25° anniversario del franchise di Fallout, ma la cosa che più interessa è qualcosa nascosto sullo scaffale superiore.

Sulla mensola è presenta una piccola scatola e molti, tra cui Tom Warren di Windows Central, l'hanno identificata come il dispositivo per il cloud di Xbox. Dopo aver colto rapidamente l'indizio, l'account Twitter ufficiale di Xbox è intervenuto per identificarla come un "vecchio prototipo".

Vault Boy left the shelter and stopped by my office to celebrate the #Fallout25 Anniversary. Congratulations to the @Fallout @Bethesda teams on this major milestone for an iconic franchise. pic.twitter.com/hGoN1sAQRK — Phil Spencer (@XboxP3) October 10, 2022

Now what did we say about putting old prototypes on your shelf boss — Xbox (@Xbox) October 10, 2022

In precedenza, Microsoft ha affermato di aver deciso di "abbandonare" la versione in fase di sviluppo dell'hardware.

"Come parte di ogni percorso tecnico, valutiamo costantemente i nostri sforzi, rivediamo i nostri insegnamenti e ci assicuriamo di portare valore ai nostri clienti. Abbiamo deciso di abbandonare l'attuale iterazione del dispositivo Keystone. Faremo tesoro di quanto appreso e rifocalizzeremo i nostri sforzi su un nuovo approccio che ci permetterà in futuro di offrire Xbox Cloud Gaming a un maggior numero di giocatori in tutto il mondo".

"Attuale iterazione" di Keystone fa pensare che probabilmente ci sarà una futura versione del dispositivo e, come visto in passato, Phil Spencer non mette questi "easter egg" sulla sua mensola senza motivo.

