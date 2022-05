Xbox ed i recenti problemi tecnici: Microsoft al lavoro su un nuovo aggiornamento

Durante lo scorso fine settimana, alcuni giocatori hanno riferito di avere avuto problemi a giocare su Xbox, qualcosa che la stessa Microsoft ha confermato tramite i social media. Come aveva fatto notare la società di Redmond, i problemi sarebbero dovuti sparire per tutti gli utenti, ma sembra che ciò non sia avvenuto.

Alcuni utenti hanno segnalato recentemente di aver continuato ad avere problemi a giocare su Xbox, ricevendo messaggi che impedivano loro di avviare il titolo, essendo vittime di un errore che stabiliva che il giocatore doveva essere connesso alla rete per poter iniziare a giocare ad alcuni titoli.

Tuttavia, nella giornata di ieri, Microsoft ha confermato di aver compiuto un passo importante per risolvere questo problema tramite l'account Xbox Support ufficiale. L'intenzione di Xbox è quella di risolvere tutti questi problemi nei prossimi giorni con il lancio di un nuovo aggiornamento.

We’ve seen significant improvement to the issue that has prevented some users from purchasing and launching games. We expect full mitigation in the coming days with the roll out of a new update.