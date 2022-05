Xbox Series S vende più di PlayStation 5 per la prima volta in Giappone

La strategia Microsoft di produrre due console differenti, una only digital e meno performante come Xbox Series S e un'ammiraglia, Xbox Series X, sembra pagare e anche molto bene. Con le varie crisi che hanno coinvolto l'hardware, la più semplice in termini produttivi si trova un po' dappertutto, riuscendo a battere sul suo terreno persino PlayStation 5.

I dati non mentono: nella settimana che va dal 9 al 15 maggio, Xbox Series S è stata venduta la bellezza di 6120 volte contro le sole 2240 unità di PS5. Benché anche Sony abbia progettato due console, in realtà la componentistica è assolutamente identica per cui entrambe soffrono dello stesso problema di reperibilità.

Era dai tempi di Xbox 360 che non accadeva qualcosa di simile ma è presto per cantare vittoria per il team verde (vi conosciamo). Xbox Series X ha venduto questa settimana 105 console (non 105 mila, proprio 105 unità), il che fa presupporre come la console di punta, nonostante tutti i problemi sopracitati, non colpisce i cuori dei giapponesi. Per la cronaca, la più venduta rimane Switch ma non è più una notizia.

Fonte: TheGamer