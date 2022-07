Xbox Series X diventa il Mjolnir di Thor ed è ottenibile tramite concorso a premi

I giocatori possono vincere una Xbox Series X dall'aspetto di un Mjolnir con un concorso a premi per promuovere il film Marvel in uscita Thor: Love and Thunder. La Xbox, che è stata decorata per assomigliare al famoso martello di Thor, è dotata anche di un manico intrecciato simile a Mjolnir su un lato per completare il look.

Il concorso a premi dura fino alle 5:00 del 22 luglio e per parteciparvi bisogna avere almeno 18 anni. Per entrare, non dovrete far altro che seguire l'account Twitter di Xbox e ritwittare il post promozionale con l'hashtag #ThorLoveandThunderXboxSweepstakes. Al termine del periodo del concorso a premi chi vince, se ne è degno, possiederà la potenza di una Xbox.

Il post promozionale non chiarisce quanto sia robusta la maniglia o se è possibile sollevare l'intera Xbox, ad ogni modo per essere sicuri non consigliamo di brandirla come il martello di Thor.

The Xbox Series X is looking a little different after a bit of love and thunder.



Follow @Xbox and RT with #ThorLoveandThunderXboxSweepstakes for a chance to win this epic Mjolnir-themed Series X. Best of luck!



Ages 18+. Ends 7/21/22. Full rules here: https://t.co/1KilI1KnGy pic.twitter.com/P2pOltFEQG — Xbox (@Xbox) July 1, 2022

Vi ricordiamo che nei cinema italiani Thor: Love and Thunder arriverà il 6 luglio.

Fonte: Dualshockers