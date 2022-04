Xbox Series X/S meglio di PS5 e Switch a marzo 2022 in UK ma le console disponibili sono sempre meno

Stando a quanto condiviso da Christopher Dring di Games Industry, Xbox Series X/S hanno venduto meglio di PS5 e Nintendo Switch a marzo 2022 in UK, ma le console disponibili all'acquisto sono sempre meno.

Dring scrive su Twitter: "Marzo sembra essere stato un altro mese difficile per le console nel Regno Unito. In particolare per PS5, anche se la situazione è migliorata rispetto a febbraio".

"Xbox Series S e X hanno avuto il mese migliore a marzo, principalmente a causa dell'arrivo di più console X. Tutte e tre le piattaforme hanno registrato un calo delle vendite anno su anno".

Il tweet di Dring è stato ripreso dal noto analista Benji-Sales che ha aggiunto: "le console Xbox Series sono state le più vendute nel Regno Unito per il mese di marzo, meglio di Nintendo Switch e PlayStation 5".

"Ciò segue anche i forti segnali di vendita al dettaglio di grandi spedizioni di Xbox Series X negli Stati Uniti per il mese".

Xbox Series consoles were the #1 selling platform in the UK for the month of March ahead of Nintendo Switch and PlayStation 5



This follows strong retail signs of big Xbox Series X shipments in the US for the month as well. https://t.co/0JNsg5koDa