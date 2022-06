Xbox Series X/S ha un po' di Xbox 360 grazie all'introduzione di 'nuove' Gamerpic

Una buona notizia per i fan delle vecchie Gamerpic di Xbox 360 perché Microsoft ha annunciato nella giornata di ieri che alcuni iconici avatar che venivano utilizzati sulla vecchia console sono ora disponibili all'interno di Xbox Series X/S.

Anche se alcune di queste immagini erano già disponibili, ora possono essere utlizzate a risoluzione migliore. "Aggiorna il tuo profilo con alcune Gamerpic Xbox 360 reinventate (e alcune nuove aggiunte), disponibili sulla tua dashboard Xbox" recita il tweet di Xbox.

Se siete legati particolarmente a questi avatar, ci sono quindi buone notizie: potete trovare queste immagini all'interno della galleria degli avatar. Non solo, ma è presente anche una gamerpic dedicata a Starfield, il gioco tanto atteso di Bethesda.

Who else used the bubble gum Gamerpic? 🙋‍♀️🙋‍♂️



Upgrade your profile with some reimagined Xbox 360 Gamerpics (and a few new additions), available on your Xbox dash. pic.twitter.com/GEysvf0SoN