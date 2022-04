Xbox Series X/S ha venduto più di Xbox 360 in 17 mesi

Secondo quanto pubblicato da VGChartz, sito specializzato nelle vendite di console e videogiochi, Xbox Series X/S ha già venduto più unità rispetto a Xbox 360 nello stesso periodo ovvero 17 mesi.

VGChartz riporta che Xbox Series X/S ha venduto un totale di 13,87 milioni di unità in 17 mesi, mentre ai tempi Xbox 360 ne aveva vendute 9,38. Il sito ha anche affermato che Xbox One ha impiegato due anni per raggiungere un'impresa del genere, pertanto possiamo affermare a questo punto che le console next-gen saranno le più vendute di Microsoft.

A tal proposito, anche Aaron Greenberg ha colto l'occasione di ringraziare i giocatori Xbox per questo traguardo. Citando il tweet di VGChartz, Greenberg ha dichiarato: "Grazie a tutte le persone che hanno contribuito a supportare la crescitadi Xbox finora in questa generazione. C'è molto lavoro da fare e si spera che la fornitura continui a migliorare anche a livello globale".

Thanks to all the people who have helped support the growth and adoption of Xbox so far this generation. Lots of work ahead and hopefully supply continues to improve globally as well. https://t.co/4J4PVDOexb