Xbox Series X/S non aumenteranno di prezzo, parola di Microsoft

Dopo l'annuncio da parte di Sony dell'aumento del prezzo di PlayStation 5 in alcuni Paesi, Microsoft ha risposto alla notizia, limitandosi a notare che i prezzi di Xbox Series X/S rimarranno invariati.

Sony ha annunciato ieri l'aumento del prezzo di PlayStation 5 con effetto immediato sulla maggior parte dei mercati mondiali "a causa dello scenario economico globale e dell’alto tasso di inflazione".

L'aumento riguarda sia il modello PS5 con disco che quello senza disco e corrisponde a 50 euro in Europa, mentre aumenti simili sono previsti in UK, Giappone, Cina, Australia, Messico e Canada, ma per il momento non negli Stati Uniti.

In risposta alle richieste di commento dopo la notizia, Microsoft ha condiviso la propria dichiarazione con Eurogamer.net, affermando: "stiamo valutando costantemente il nostro business per offrire ai nostri fan grandi opzioni".

Microsoft ha inoltre sottolineato che, nonostante l'aumento dei prezzi di Sony, "il prezzo di vendita suggerito di Xbox Series S rimane a partire da 299 Euro e quello di Xbox Series X a partire da 499 Euro".

Ciò non esclude, naturalmente, che Microsoft segua l'esempio di Sony in futuro, ma, come ha scritto anche l'analista del settore Piers Harding-Rolls, sembra probabile che Microsoft voglia "approfittare dell'aumento di Sony per spingere il suo messaggio di 'valore', specialmente per quanto riguarda Xbox Series S, Game Pass e l'offerta All Access, mentre entriamo nella stagione dello shopping natalizio" prima di fare mosse di prezzo simili.

