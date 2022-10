Xbox Series X/S, Xbox Game Pass e giochi potrebbero aumentare di prezzo

Phil Spencer, boss di Xbox, ha lasciato intendere che le console Xbox Series X/S e Xbox Game Pass potrebbero subire un aumento di prezzo. Parlando a WSJ Live, Spencer ha dichiarato che, sebbene sia importante mantenere il prezzo attuale dei suoi prodotti, l'azienda potrebbe non essere in grado di farlo per sempre.

"Penso che a un certo punto dovremo aumentare i prezzi di alcune cose, ma in vista di queste festività abbiamo pensato che fosse importante mantenere gli attuali prezzi", ha detto Spencer.

"Abbiamo mantenuto i prezzi delle nostre console, dei giochi e dell'abbonamento", ha detto Spencer. "Non credo che potremo farlo per sempre. Penso che a un certo punto dovremo aumentare i prezzi di alcune cose".

