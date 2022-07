Yars: Recharged è il remake dello storico titolo uscito su Atari 2600

Ogni tanto la nostalgia è una spinta sufficiente per provare nuovi investimenti, in questo caso su videogiochi forse un po' dimenticati ma che potrebbero trovare ancora spazio in questo intricato mercato del XXI secolo. A distanza di 30 anni, quest'anno potremmo giocare (o rigiocare) uno dei titoli più famosi per Atari 2600: Yars.

Questa versione Recharged non è che il remake di Yars' Revenge, uno Shoot 'em up riportato in vita ma mantenedo le basi che ne hanno decretato il successo tanto tempo fa. Non c'è molto spazio alla narrazione ovviamente: il guerriero Yar deve combattere e sconfiggere tutti i Qotile presenti nel campo di battaglia. Erano anni più semplici.

I richiami al classico per Atari 2600 saranno tantissimi, a cominciare dalla colonna sonora composta da Megan McDuffee. Non manca nemmeno molto al suo arrivo: Yars Recharged arriverà su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Google Stadia e Atari VCS il 23 agosto.

