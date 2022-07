Nintendo acquisisce Dynamo Pictures. La compagnia specializzata in CG sarà rinominata Nintendo Pictures

Nintendo ha annunciato l'intenzione di acquisire Dynamo Pictures, una società giapponese che si occupa di produzione di contenuti visivi. La chiusura dell'acquisizione è prevista per il 3 ottobre 2022 e, al momento della chiusura, Nintendo prevede di cambiare il nome in "Nintendo Pictures Co., Ltd" nel tentativo di "concentrarsi sullo sviluppo di contenuti visivi che utilizzano IP Nintendo".

Ecco la dichiarazione di Nintendo sull'acquisizione:

"Dynamo Pictures è una società che progetta e produce contenuti visivi".

"Nintendo ha deciso di acquisire il 100% delle azioni (escluse le azioni proprie) di Dynamo Pictures e di farne una sussidiaria interamente controllata per rafforzare la struttura di pianificazione e produzione di contenuti visivi del gruppo Nintendo".

"La chiusura dell'acquisizione è prevista per il 3 ottobre 2022, in attesa che vengano soddisfatti tutti i termini e le condizioni di chiusura previste".

"Dopo la chiusura dell'acquisizione, il nome della società Dynamo Pictures dovrebbe essere cambiato in "Nintendo Pictures Co., Ltd." per concentrarsi sullo sviluppo di contenuti visivi che utilizzano IP di Nintendo".

Dynamo Pictures si concentra principalmente sulla produzione di contenuti in computer grafica, anche se lavora con il motion capture e sviluppa contenuti VR. Ha lavorato per film, TV e animazione di videogiochi e in passato ha collaborato con Nintendo. In particolare, hanno contribuito alla produzione di Metroid Other M e alla creazione dei cortometraggi animati di Pikmin di diversi anni fa. Non si sa ancora con esattezza che tipo di contenuti visivi produrrà per Nintendo, perché potrebbe spaziare dalle pubblicità ai lungometraggi. Comunque sia, dato che l'acquisizione dovrebbe concludersi a ottobre, probabilmente dovremo aspettare fino ad allora per vedere qualche movimento importante su questo fronte.

Nintendo raramente acquisisce altre aziende e di solito si concentra su compagnie più piccole con le quali ha già dei legami. Solo pochi mesi fa, Nintendo ha acquisito SRD Co., Ltd, un'altra piccola società di sviluppo con cui ha lavorato a lungo. È interessante vedere che queste acquisizioni sono state annunciate in una successione relativamente rapida, il che potrebbe indicare una spinta da parte di Nintendo a consolidare le proprie risorse.

Fonte: Nintendoeverything.