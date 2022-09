Nintendo Switch Online ottiene altri tre classici SEGA Mega Drive da non lasciarsi sfuggire

Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo aggiunge tre nuovi titoli al catalogo di Sega Mega Drive. Si tratta di Alisia Dragoon, Beyond Oasis e Earthworm Jim, che si aggiungono al catalogo già esistente che includeva titoli come Golden Axe o Sonic the Hedgehog 2.

Ricordiamo che per accedere a questi titoli è necessario un abbonamento a Switch Online e al pacchetto aggiuntivo, il che significa un costo totale di 40€ all'anno se si sceglie di pagare il servizio singolarmente.

Beyond Oasis è un action adventure di SEGA e Ancient che all'epoca veniva paragonato allo stile di gioco di Zelda. Earthworm Jim è un gioco d'azione e platform di Shiny Entertainment che si è distinto per la qualità delle animazioni e dell'umorismo, dando vita a una saga molto popolare a metà degli anni '90. Alisia Dragoon , la meno nota di queste novità, è sviluppata da Game Arts ed è stato presentato per la prima volta nel 1992; il giocatore controlla Alisia, una giovane donna che si imbarca in un'avventura per vendicare suo padre e salvare il mondo.

Questi classici per SEGA Mega Drive si sono appena aggiunti al catalogo di #NintendoSwitchOnline + Pacchetto aggiuntivo.



► ALISIA DRAGOON

► Earthworm Jim

► Beyond Oasis pic.twitter.com/rJzhOBXhGd — Nintendo Italia (@NintendoItalia) September 16, 2022

Il Catalogo Nintendo 64 su Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo ha annunciato in questi giorni che GoldenEye 007, il gioco sparatutto di Rare per Nintendo 64, sarà disponibile sulla console Nintendo e su Xbox One come parte di Rare Replay; il multiplayer online sarà esclusivo della versione Switch.

