Nvidia rinvia la controversa RTX 4080 12GB

"La RTX 4080 12GB è una scheda grafica fantastica, ma non ha il nome corretto. Avere due GPU con la designazione 4080 è fonte di confusione. Quindi, stiamo premendo il pulsante 'unlaunch' sulla 4080 12GB. L'RTX 4080 16GB è fantastica e pronta per deliziare i giocatori di tutto il mondo il 16 novembre", dice Nvidia, in un nuovo straordinario post sul blog che di fatto interrompe l'imminente lancio della sua versione più controversa di RTX 4000, suggerendo che verrà rinominata quando alla fine riemergerà. Sarà RTX 4070 Ti dunque?

Svelata dal capo di Nvidia Jensen Huang il 20 settembre, la linea di hardware grafico RTX 4000 si basa sulla nuova architettura Ada Lovelace. La GPU di punta, la GeForce RTX 4090, è stata rilasciata un paio di giorni fa ed è stata lodata per il suo enorme salto generazionale rispetto alle ammiraglie RTX 3000 esistenti, RTX 3090 e RTX 3090 Ti. Tuttavia, è giusto dire che lo stesso livello di acclamazione e anticipazione non è stato conferito all'RTX 4080, annunciata in due versioni molto diverse.

La tabella seguente rivela che il differenziale delle specifiche non riguardava solo la quantità di VRAM integrata: ogni modello RTX 4080 era basato su un core processor completamente diverso, con variazioni selvagge nella quantità di CUDA (potenza di calcolo) e banda di memoria. In effetti, due schede grafiche molto diverse venivano presentate con lo stesso nome a prezzi molto diversi.

RTX 4090 24GB RTX 4080 16GB RTX 4080 12GB Processor AD102 AD103 AD104 Transistors 76.3B 45.9B 35.8B Die Size 608mm² 379mm² 295mm² CUDA Cores 16384 9728 7680 Boost Clock 2.52GHz 2.51GHz 2.61GHz Memory Interface 384-bit 256-bit 192-bit Memory Bandwidth 1018GB/s 742GB/s 557GB/s TGP 450W 320W 285W PSU Recommendation 850W 750W 700W PSU Cables 4x 8-pin 3x 8-pin 2x 8-pin Price $1499/£1649 $1199/£1269 $899/£949 Release date October 12th, 2022 November 16th, 2022 Delayed

Nvidia GeForce RTX 4090 - the Digital Foundry video review.

Le specifiche sono una cosa, ma le prestazioni nel mondo reale sono un'altra. Nessuno ha provato il prodotto, ma i benchmark di Nvidia hanno suggerito che il divario tra RTX 3080 e RTX 4080 non sarebbe stato così grande come l'aumento delle prestazioni offerto da RTX 4090 rispetto a RTX 3090. Basandosi su dati forniti da Nvidia stessa, l'RTX 4080 da 12 GB ha fornito miglioramenti di vari livelli rispetto all'RTX 3080, a volte battendo 3090 Ti, a volte no. C'era la sensazione che mentre il valore sembrava ragionevole rispetto all'RTX 3080 Ti verso l'alto, il prezzo di $699 dell'RTX 3080 sembrava problematico rispetto all'RTX 3080 da $899 da 12 GB in un mondo in cui una nuova linea di GPU in genere offre più potenza per soldi spesi.

C'è stata molta pressione sulla RTX 4080 12GB su più fronti diversi - prezzo, denominazione, specifiche - che ha portato alla decisione di Nvidia di ritardare e presumibilmente rinominare il prodotto. Con questo in mente, quella di ritardare e rinominare l'RTX 4080 da 12 GB è la strada migliore per Nvidia in quanto riporterà l'attenzione sulla prossima versione della RTX 4080 da 16 GB.

Anche se abbiamo una data di rilascio fissata per l'"unica vera" RTX 4080 - 16 novembre - la concorrenza potrebbe nel frattempo aumentare. La nuova linea di prodotti grafici RDNA 3 di AMD sarà infatti rivelata il 3 novembre, con il team Radeon che beneficerà anche di una nuova tecnologia e una transizione verso la tecnologia chiplet che ha servito così bene AMD nello spazio CPU (piuttosto che un chip costoso, varie parti del progetto verranno create da una raccolta di processori più piccoli ed economici). Esamineremo tutti i nuovi prodotti grafici man mano che verranno mostrati nel dettaglio.