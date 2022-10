Persona 3 Portable e Persona 4 Golden hanno una data di uscita su PC e console

L'annuncio che Atlus stava preparando il ritorno di Persona 3 e Persona 4, rispettivamente nelle loro versioni Portable e Golden, è stato accolto molto bene dagli amanti del genere JRPG a giugno di quest'anno. C'era solo una cosa da sapere: la sua data di uscita e ora è stata svelata. La data di uscita per entrambi è il 19 gennaio 2023: quando saranno disponibili, i giocatori potranno trovarli su PC, PS5, PS, Nintendo Switch, Xbox Series X/S e Xbox One.

Persona 3 Portable è la riedizione migliorata di Persona 3 ed è stato inizialmente reso disponibile per PlayStation Portable (e, tramite la retrocompatibilità, PlayStation TV e PlayStation Vita) nel luglio del 2011.

Persona 4 Golden è attualmente già disponibile su Steam, ma sarà affiancato a fine mese da Persona 5 Royal. Atlus ha ripubblicato Persona 4 Golden per Steam nel 2020, che includeva aggiornamenti grafici in modo che il gioco potesse essere sperimentato in HD per la prima volta dalla sua versione originale nel 2012. Erano incluse anche le voci fuori campo in inglese e giapponese.

🌙 Special Announcement! 📺



Persona 3 Portable and Persona 4 Golden release for modern platforms on January 19, 2023! #P3P #P4G pic.twitter.com/OrAx46j8XG — Official ATLUS West (@Atlus_West) October 8, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Ricordiamo che questo mese, ovvero il 21 ottobre, arriverà su Xbox - compreso Xbox Game Pass - Persona 5 Royal.

Fonte: Wccftech