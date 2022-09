PlayStation Plus di ottobre: annunciati i giochi in arrivo per gli abbonati su PS5 e PS4

Come ogni mese, puntuale come un orologio svizzero, PlayStation ha annunciato i giochi di ottobre per gli abbonati a PlayStation Plus. I giochi saranno disponibili dal 4 ottobre per tutti gli abbonati ai livelli Essential, Extra e Premium di PlayStation Plus. Vediamo insieme quali sono.

Injustice 2 | PS4

I creatori di Mortal Kombat ritornano nell’universo DC con il più grande parco di lottatori superumani. Selezionate le versioni distorte degli eroi e dei supercattivi più iconici e affrontate battaglie di proporzioni epiche in fantastici scenari sparsi per il globo. Affrontate gli altri giocatori in locale e online, o immergetevi nella storia della campagna per giocatore singolo dove Batman dovrà lottare contro il regime di Superman. Otterrete equipaggiamenti dopo ogni scontro per attrezzare, personalizzare e far evolvere la vostra rosa di combattenti.

Hot Wheels Unleashed | PS4, PS5

Collezionate, create e gareggiate in questa fantastica simulazione arcade basata sull’universo Hot Wheels. Ottenete nuovi veicoli per scendere in pista e competere gomito a gomito con i vostri amici in schermo condiviso nella modalità a due giocatori, o affrontate fino a 12 avversari nelle sfide online. Create fantastici percorsi dentro e fuori l’editor di piste. Aggiungete giri della morte, potenziamenti, ostacoli ed elementi speciali per dare vita a un incredibile parco giochi per le vostre gare, poi condividete online le vostre creazioni affinché anche gli altri giocatori possano provarle.

Superhot | PS4

I confini tra cauta strategia e caos incontrollato svaniscono in Superhot, lo sparatutto dove il tempo si muove solo quando lo fate voi. Niente barre della vita rigeneranti. Niente munizioni piazzate a portata di mano. Ci siete soltanto voi, in netto svantaggio rispetto ai nemici, pronti a sfruttare le munizioni delle vostre vittime per sparare, colpire e muovervi in una tempesta di proiettili a rallentatore.

Fonte: PlayStation Blog