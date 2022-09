PlayStation Plus non avrà più segreti con il vodcast di Sony Italia 'La Casa dei Player'

Tramite un comunicato stampa, Sony Interactive Entertainment Italia è lieta di annunciare la partenza de “La Casa dei Player”: un inedito format vodcast creato per approfondire e raccontare nel dettaglio tutto il macrocosmo di titoli, funzionalità e peculiarità che contraddistingue il servizio su abbonamento di Sony Interactive Entertainment. PlayStation Plus, si è infatti recentemente evoluto e arricchito, per garantire un’esperienza di intrattenimento più ampia ed eterogenea, grazie a 3 opzioni di abbonamento: Essential, Extra e Premium.

La prima puntata del vodcast ha debuttatl ufficialmente oggi, 20 settembre, sia sul canale YouTube di PlayStation Italia che su Spotify. Il “Padrone di casa” è uno dei giornalisti e content creator videoludici italiani più conosciuti e apprezzati del settore: Gianluca Loggia, noto sul web con il nome di Ualone.

Il format, che prevede delle puntate con cadenza mensile, aprirà le porte della Casa dei Player a numerosi ospiti che si succederanno nel corso degli episodi e che - insieme a Ualone - approfondiranno tutti gli elementi caratteristici e unici di PS Plus e racconteranno alcuni dei migliori titoli presenti nel catalogo del servizio.

PlayStation Plus annovera tre opportunità di sottoscrizione. Essential, con tre diversi titoli offerti ogni mese, sconti esclusivi, salvataggio dei dati in cloud e la possibilità di giocare online; Extra che, oltre ai vantaggi di Essential, comprende una line up composta da circa 400 titoli sia first che third-party per PS4 e PS5; e infine il piano Premium, che aggiunge il catalogo dei Classici, grazie al quale testare alcuni dei giochi più importanti dell'epoca PS1, PS2, PS3 e PSP, versioni di prova dei migliori titoli in uscita e lo streaming in cloud.