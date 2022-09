PlayStation VR 2 testato dalla stampa specializzata e le prime impressioni sono molto buone!

Diverse testate giornalistiche hanno potuto provare in anteprima PlayStation VR, giocando tra l'altro ad Horizon Call of The Mountain. Le prime impressioni sono molto positive, con diversi siti che elogiano il visore. Per l'occasione sul forum di ResetEra sono stati riportati stralci di articoli.

Ad esempio Polygon ha dichiarato: "Siamo stati piacevolmente sorpresi dall'aspetto sbalorditivo di due dei suoi giochi principali, Horizon Call of the Mountain e Resident Evil Village. Non si basano su particelle o su una direzione artistica stilizzata; sembrano giochi per console AAA".

Anche Eurogamer elogia il visore di PlayStation: "Wow è la parola che viene in mente quando si prova a riassumere il tempo trascorso con PlayStation VR2. La prima esperienza pratica con il prossimo visore di Sony renderà entusiasti gli amanti della realtà virtuale. In termini di qualità tecnologica e visiva, questo sembra uno dei più memorabili salti generazionali su console. Sperimentare la differenza visiva tra PSVR1 e PSVR2 ha riportato alla mente i ricordi del passaggio ai giochi scintillanti, nitidi e ad alta definizione di una PS3 dopo aver trascorso anni a giocare su PS2 in definizione standard".

Anche The Verge spende parole positive: "L'attuale hardware PSVR2 è stato un piacere da usare. Come la maggior parte dei moderni visori VR, consente di regolare la cinghia per la testa ed è possibile modificare la distanza interpupillare (IPD) in modo che le lenti effettive all'interno delle cuffie siano alla giusta distanza. Anche i nuovi controller Sense di Sony sono stati un netto miglioramento".

Insomma, da quello che è possibile leggere, le prime impressioni sono molto positive. Nel corso della giornata arriveranno sicuramente maggiori dettagli sul visore, pertanto rimanete sintonizzati con noi.

Fonte: ResetEra