Project GRAY è un sorprendente action creato da una sola persona in un primo spettacolare trailer

Lo studio di sviluppo In-D ha condiviso un primo sguardo al suo prossimo videogioco di ruolo d'azione open world: Project GRAY. La cosa più sorprendente del gameplay è che tutto il lavoro, inclusi meccanica, animazioni, fisica o grafica, è stato svolto da una sola persona che vive in Corea senza l'aiuto di altri sviluppatori.

"Project GRAY è un gioco di azione e avventura open world in cui la storia inizia con l'apparizione di un'avanzata civiltà aliena chiamata Gray sul pianeta Asirma", si legge nella sinossi. Il giocatore veste i panni di Galoso di Asirma, un nativo che acquisisce abilità speciali grazie all'aiuto disinteressato di Gray. Tuttavia, quando scopre le vere intenzioni di questa razza aliena, Galoso utilizzerà i suoi nuovi poteri per espellere tutti gli alieni da Asirma.

Il titolo si svolge in un mondo aperto e contiene anche elementi di gioco di ruolo oltre a un sistema di combattimento corpo a corpo e a distanza con animazioni veramente evolute, come possiamo notare dal video qui di seguito.

Questa demo è in sviluppo da diversi anni, ed il suo creatore ha deciso di condividerla con l'intenzione di richiamare l'attenzione di altri artisti di videogiochi che vogliono far parte del suo team per aiutare a portare a compimento il progetto.

Fonte: DSOG