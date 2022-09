PS5 in versione devkit tra design e caratteristiche tecniche si mostra in un video

Le console in genere non hanno lo stesso design da quando vengono prototipate a quando vengono lanciate sul mercato nella loro versione finale. Hanno la forma di un devkit che consente a tester e sviluppatori di controllare la console prima del lancio e lo stesso vale anche per PS5.

Il devkit della console ha fatto il suo debutto in alcuni video e immagini da quando PS5 era stata annunciata e anche dai brevetti pubblicati ricordiamo la particolare forma a V sulla parte superiore. Ora qualcuno è riuscito a mettere le mani su questo devkit e lo ha mostrato in un video.

Lo YouTuber Macho Nacho Productions si è impossessato di un kit di sviluppo per PlayStation 5 e ci offre uno sguardo dettagliato alla console. Innanzitutto, lo YouTuber parla delle caratteristiche di questo devkit. Nella parte anteriore, c'è un pulsante di avvio/stand-by e un pulsante di ripristino ma nessuna unità disco. Il prototipo ha anche un display digitale integrato e 4 porte USB 3.0 e 1 porta USB 2.0 con una porta USB C. La distinta forma a V della console è presente per la ventilazione e le viti tengono la parte anteriore.

Come possiamo vedere dal video lo YouTuber riesce ad accendere il prototipo che si avvia come una normale PS5. Il display integrato mostra informazioni come indirizzo IP, rete, DefaultGW, ecc. Dopo aver raggiunto la schermata del menu principale del kit di sviluppo PlayStation 5, si notano alcune differenze.

C'è un messaggio in alto che mostra che il devkit ha superato la data di scadenza. Per utilizzarlo è necessario un indirizzo IP autorizzato da Sony e l'attivazione. Quindi, in realtà non è possibile fare molto con questo devkit se non che può diventare un cimelio da collezione.

Fonte: Wccftech