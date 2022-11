SEGA chiede ai giocatori quale potrebbe essere la prossima mini console

Il Mega Drive 2 Mini è ora in vendita (qui trovate la nostra recensione) e include un nuovo catalogo di giochi per console a 16 bit classici, rari e inediti, ma anche una selezione di versioni Mega CD tra cui Sonic The Hedgehog CD. Mentre gli acquirenti apprezzano questa console, SEGA sta già pensando alla prossima riproduzione in miniatura che potrebbero lanciare e chiede agli utenti quale sarebbe la loro preferita.

Come riportato da Gosokkyu su Twitter, la versione giapponese di Mega Drive Mini 2 include un link e una password per partecipare a un ampio sondaggio sul sistema. Tra le 47 domande, viene menzionata quale mini console vorrebbero vedere in futuro: troviamo SG-1000, SG-3000, Mk III/Master System, Saturn, Dreamcast, un terzo Mega Drive Mini, un Game Gear Micro 2, un Game Gear che non sia micro, un arcade in stile Astro City Mini o altro.

Un Sega Saturn o Dreamcast in miniatura sono le richieste più comuni tra i fan di SEGA, sia perché questi sistemi di solito non hanno remaster o raccolte, sia per via delle gemme sconosciute nel loro catalogo tra il grande pubblico. SEGA lo sa, ma fino ad ora sono stati scartati a causa del costo di questi sistemi.

#30: which classic Sega hardware replica would you like to see next? (select multiple)



SC-3000

SG-1000/1000 II

Mark III/Master System

Saturn

Dreamcast

MD Mini 3

Game Gear Micro pt.2

non-Micro Game Gear

arcade a la Astro City Mini

other (specify)

not particularly interested — GSK | https://blacklivesmatters.carrd.co/#donate (@gosokkyu) October 31, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

E voi, quale console SEGA vi piacerebbe ritrovare in formato mini? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: Dualshockers