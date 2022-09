Steam Deck domina ancora le vendite su Steam ma Forza Horizon 4 supera tutti e torna sul podio

Nuova settimana e nuova classifica di vendita per quanto riguarda Steam. Forse non sorprende che Steam Deck sia ancora in cima alla classifica: il PC portatile di Valve sta continuando a vendere molto bene e le spedizioni verso chi lo ha prenotato procedono a pieno ritmo.

Forse ciò che sorprende maggiormente è Forza Horizon 4 che si ritrova al secondo posto, sorpassando addirittura Forza Horizon 5. Il motivo? Il gioco di corse del 2018 ha subito un ulteriore ribasso del prezzo, pertanto è possibile che i giocatori abbiano preso la palla al balzo comprando il gioco. Ecco di seguito la classifica.

Steam Global Top Sellers Last Week



1. Steam Deck

2. Forza Horizon 4

3. Red Dead Redemption 2

4. Spider-Man Remastered

5. NBA 2K23

6. Cult of the Lamb

7. Disney Dreamlight Valley

8. Forza Horizon 5

9. Titanfall 2

10. Elden Ring pic.twitter.com/U4cjvEmzMh — Benji-Sales (@BenjiSales) September 11, 2022

Ricordiamo inoltre che sia Forza Horizon 4 che il capitolo più recente, ovvero Forza Horizon 5 sono disponibili per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass.