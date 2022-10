Steam Deck può supportare le cartucce dei videogiochi Game Boy!

Un adattatore per PC che supporta le cartucce per Game Boy e uno strumento di emulazione sono completamente compatibili con la piattaforma portatile Steam Deck di Valve. Il PC portatile è stato fortemente presentato come un potente strumento di emulazione sin dal suo lancio. Per Steam Deck eseguire cartucce ufficiali per piattaforme che non sono state vendute da decenni è un risultato impressionante di cui molti potrebbero non essere a conoscenza.

L'azienda che ha creato l'adattatore si chiama Epilogue e la sua missione è descritta come "Preservare la storia dei videogiochi". È una società indipendente che da tempo vende un adattatore per PC per cartucce ufficiali per Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance attraverso il proprio sito web. Per eseguirli, gli utenti scaricano il software di Epilogue, che include l'emulazione mGBA per eseguire i classici giochi per Game Boy direttamente dalla cartuccia.

In un annuncio fatto sull'account Twitter ufficiale di Epilogue, la società ha confermato che il suo adattatore GB Operator e l'app Operator che lo accompagna sono ora entrambi compatibili con Steam Deck. Ciò significa che gli utenti di Steam Deck possono collegare l'adattatore direttamente al loro Steam Deck tramite la sua porta USB-C e giocare alla loro collezione di giochi per Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance in movimento.

It’s official - enjoy your childhood cartridges, now on SteamDeck! Today we validated at the office that GB Operator and the Operator app are fully compatible with Steam OS and run impeccably on SteamDeck. This makes the experience fun and portable, we're happy to support it 💪🏻 pic.twitter.com/Ik4Pc6xPny — Epilogue (@meet_epilogue) October 13, 2022

L'adattatore non è gratuito, ovviamente. Epilogue sta attualmente vendendo l'adattatore GB Operator sul suo sito Web per $ 49,99, più spese di spedizione, con la disponibilità immediata.

Fonte: GamesRadar