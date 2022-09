The Past Within, l'inquietante avventura co-op dei creatori di Rusty Lake ha una data di uscita

L'inquietante avventura per due persone The Past Within sta trasformando la serie di escape room di Rusty Lake in un'esperienza cooperativa in arrivo il 2 novembre.

The Past Within è stato annunciato all'inizio del 2021. Il vostro obiettivo, e quello del vostro complice, è scoprire quali misteriosi eventi sono capitati a qualcuno chiamato Albert Vanderboom. Non è necessario sapere nulla degli altri giochi di Rusty Lake per giocare a The Past Within. Tuttavia, se avete giocato a giochi precedenti della serie, potreste essere incuriositi dall'incontro con alcuni dei parenti di Albert durante il vostro viaggio nel tempo.

Il crossplay è abilitato per tutte le versioni di The Past Within, quindi è possibile giocare sul vostro laptop mentre il vostro amico usa un tablet. Rusty Lake è attivo dal 2015 e The Past Within è il 16° gioco della serie. Il nuovo gioco è la prima avventura di Rusty Lake in ambienti sia cooperativi che 3D, e gli sviluppatori Robin Ras e Maarten Looise affermano di essere stati ispirati dal surrealismo di Twin Peaks di David Lynch.

The Past Within uscirà il 2 novembre su Steam e itch.io. Arriverà anche su App Store, Google Play e Nintendo Switch in un secondo momento. Attualmente è disponibile una versione demo.

Fonte: Eurogamer