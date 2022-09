The Wandering Village è uno dei giochi più desiderati di Steam e l'Early Access ha finalmente una data

Dopo diversi anni in sviluppo, Stray Fawn Studio ha finalmente annunciato la data dell'accesso anticipato per The Wandering Village, un brillante city builder che ci farà costruire la nostra città sul dorso di una tartaruga gigante.

Un villaggio funzionante è la base della vostra sopravvivenza. Nel gioco dovrete costruire il vostro insediamento espandendolo sulla schiena della creatura. Dovrete pianificare le catene di produzione e ottimizzale per utilizzare lo spazio limitato nel modo più efficiente possibile in modo da creare una società in grado di superare qualsiasi sfida.

Vivere sulla schiena di un altro organismo comporta una serie di sfide. Vivrete in simbiosi, legherete con la creatura e sopravvivrete grazie alla fiducia reciproca? O diventerete un parassita, mirando solo a garantire una vita migliore ai vostri abitanti del villaggio? La scelta è vostra.

Gli sviluppatori non sono sicuri di quando verrà lanciata la versione 1.0, e come si legge in una FAQ The Wandering Village "rimarrà in accesso anticipato per un anno o più". Sebbene nessuna versione per console di The Wandering Village verrà lanciata insieme alla versione Steam il 14 settembre, un lancio su Xbox Game Preview è previsto per il 2023.

Fonte: GamesRadar