Twitch è una piattaforma che minaccia la sicurezza dei bambini? Un report di Bloomberg parla di pedofilia

Di recente sono sorte molte polemiche su Twitch. Come vi avevamo riportato in una precedente notizia, la piattaforma recentemente ha dovuto fare i conti con lo streaming dei giochi d'azzardo che ora sono vietati. Ora però un recente report di Bloomberg afferma che la piattaforma, come altri siti, è un serio pericolo per i bambini poiché potrebbero essere adescati da pedofili.

Come pubblicato dal sito, solo tra ottobre 2020 e agosto 2022 sono stati identificati quasi 2.000 account di pedofili che hanno interagito con minori. Secondo il rapporto, nel periodo in esame sono stati registrati oltre 279.000 minorenni a rischio. A loro volta, solo nel luglio di quest'anno, gli aggressori sono riusciti a trovare oltre 670 vittime al giorno.

Twitch, fin dalla premessa stessa e dalla politica di funzionamento del sito web, "favorisce" tali pratiche. Ciò è dovuto principalmente al fatto che sulla piattaforma si occupano di un numero enorme di dirette, in cui l'integrazione con i telespettatori tramite il canale testuale è un elemento indispensabile.

New: Our deep-dive investigation reveals widespread child predation on Twitch. Bloomberg has analyzed thousands of accounts that systematically find and follow apparent kids and pre-teens streaming. Up to 279,000 were targeted. My story: https://t.co/NbrTY1tXeN — Cecilia D'Anastasio (@cecianasta) September 21, 2022

Il rappresentante di Twitch Tom Verrilli ha risposto alla notizia affermando che Twitch ha fatto una serie di investimenti per affrontare meglio le persone che minacciano i bambini. Allo stesso tempo, ha aggiunto che la sicurezza non era ancora al livello previsto, ma che ora sono sulla buona strada per attuare ulteriori buone pratiche a riguardo.

