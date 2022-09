Valve su Steam introduce nuovi grafici sui giochi più popolari e più venduti

Valve ha finalmente lanciato un nuovo brillante restyling della vecchia pagina delle statistiche, in modo che chi è appassionato di dati possa tenere traccia dei giochi per PC più popolari, finanziariamente più redditizi e più giocati su Steam in una nuova pagina web. Disponibile per chiunque e tutti in questo momento, non devi più controllare un sito datato o alternative di terze parti.

Annunciato tramite un post sul blog, le nuove statistiche ci mostrano una varietà di informazioni su ciascun gioco e il loro posizionamento nelle rispettive classifiche come i recenti cambiamenti di posizione, le opzioni per cambiare rapidamente le alternanze regionali e la possibilità di vedere le entrate totali.

L'elenco dei titoli più giocati in tempo reale monitora i primi 100 per numero di giocatori presenti al momento, oltre a indicare il recente picco di giocatori per ciascuno di questi giochi. È anche possibile passare a una visualizzazione ordinata per giocatori giornalieri, in cui i titoli sono classificati per numero totale di giocatori singoli nelle ultime 24 ore.

Le nuove classifiche settimanali mostreranno i 100 giochi più venduti in base ai ricavi ottenuti, a partire da ogni lunedì alle 19. Questi elenchi mostrano il numero di settimane consecutive in cui ogni gioco è stato presente nei grafici settimanali e le eventuali variazioni di classifica rispetto alla settimana precedente. Insomma uno strumento molto utile per chi ama tenere sotto controllo i dati di vendita dei giochi su Steam.

Fonte: Valve