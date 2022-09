Watch Dogs, il creatore del franchise Jonathan Morin entra a far parte di NetEase Games Montreal

Tramite un comunicato stampa NetEase è lieta di annunciare Jonathan Morin come nuovo Direttore Creativo di NetEase Games Montréal. Morin vanta oltre 24 anni di esperienza nella creazione di giochi AAA. Ha giocato un ruolo chiave nel dare forma all'acclamato franchise di Watch Dogs su Ubisoft e in passato ha contribuito ampiamente alla serie Far Cry e ad altri marchi AAA.

Jonathan Morin aiuterà a guidare NetEase Games Montréal nella creazione di una nuova IP, rafforzando la missione di NetEase di diventare uno dei più grandi editori di videogiochi al mondo. L'arrivo di Morin a NetEase Games Montréal segue molteplici annunci di importanti assunzioni di talenti, nonché nuovi studi NetEase, tra cui Quantic Dream in Francia, Jackalope Games ad Austin e Nagoshi in Giappone.

Fondato nel 2019, NetEase Games Montréal ha consentito all'editore globale di assicurarsi un punto d'appoggio in uno degli hub di sviluppo di videogiochi più fiorenti al mondo, poiché NetEase fissa le sue ambizioni di entrare nel mercato AAA per console e PC.

Morin a tal proposito ha dichiarato: “Sono entusiasta di annunciare la mia nuova avventura come Direttore Creativo di NetEase Games Montreal. Ho il privilegio di entrare a far parte di un nuovo team appassionato e talentuoso per creare la nostra IP. Questo è l'inizio di qualcosa di speciale per me e non vedo l'ora di dire di più...".