Wild Hearts è il nuovo gioco dei creatori di Dynasty Warriors ed EA. Trailer in arrivo tra pochi giorni

Ci sono novità all'orizzonte poiché Koei Tecmo ed Electronic Arts hanno svelato il nome del prossimo gioco in arrivo. Si chiamerà Wild Hearts e possiamo aspettarci un primo trailer il 28 settembre.

"È un onore collaborare con EA Originals e avere il supporto di un team con un track record così incredibile nel rilascio di nuovi giochi rivoluzionari", ha dichiarato Yosuke Hayashi, vicepresidente esecutivo di Koei Tecmo. “Il team di EA abbraccia pienamente la nostra indipendenza creativa e sono diventati partner inestimabili che offrono supporto sia per lo sviluppo che per la pubblicazione".

Di questo gioco si sa ancora poco, ma secondo la sua descrizione su YouTube, Wild Hearts sarà un'avventura epica ambientata in un mondo fantastico ispirato al Giappone feudale e sviluppato da Omega Force, lo studio giapponese dietro Dynasty Warriors, in collaborazione con Electronic Arts.

The hunt begins on Sept. 28. 🐺 Subscribe and set a reminder now to watch the reveal trailer for #PlayWildHearts. https://t.co/ebbQ478Qsi pic.twitter.com/TETchuMCP0