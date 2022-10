Wizards of the Coast annuncia Invoke Studios un team con ex di Dark Alliance che lavora ad un gioco AAA di D&D

Wizards of the Coast ha finalmente pubblicato le prime informazioni su uno dei suoi prossimi giochi Dungeons & Dragons tripla A, confermando che lo sviluppatore di Dark Alliance Tuque Studios ne guiderà lo sviluppo con il nuovo nome di Invoke Studios.

Oltre a un nuovo studio con un nuovo nome, è stato anche rivelato che il gioco sarà realizzato con Unreal Engine 5, dandoci i nostri primi indizi sul tipo di progetto che ha in cantiere la società. Invoke, con sede a Montreal, è attualmente una squadra di 80 persone guidata dall'ex produttore Ubisoft Dominic Guay, che è stato nominato per il suo ruolo nel maggio 2021. Guay è forse meglio conosciuto per il suo lavoro come uno dei creatori della serie Watch Dogs, e in particolare come produttore senior della sua voce più popolare, Watch Dogs 2.

Sebbene non conosciamo il nome del gioco, la data di lancio, le piattaforme target o anche se sarà o meno un gioco di ruolo, è stato confermato che utilizzerà Unreal Engine 5. Questo è lo stesso motore che giochi come Redfall, Layers of Fears, Ark 2, Senua's Saga: Hellblade 2 e Stalker 2: Heart of Chornobyl per citarne alcuni.

Nei panni di Tuque, lo studio è stato responsabile di Dungeons & Dragons: Dark Alliance del 2021, che è stato il primo nuovo grande videogioco di Dungeons and Dragons dopo Sword Coast Legends, sei anni prima.

Fonte: Wizards of the Coast