Xbox e Hideo Kojima insieme! Annunciata ufficialmente la partnership

Durante l'evento di Xbox e Bethesda è arrivata una notizia che, forse, qualcuno si aspettava.

Il boss della divisione, Phil Spencer, ha confermato che il leggendario Hideo Kojima collaborerà con Xbox per il suo prossimo progetto.

Di questa partnership si era già parlato in passato e ora è arrivata l'ufficialità.

"Xbox Game Studios e Kojima Productions collaboreranno per creare un videogioco per Xbox che nessuno ha mai sperimentato prima, sfruttando il cloud", scrive l'account Twitter di Xbox.

"Hideo Kojima è una delle menti più innovative del nostro settore e non vediamo l'ora di condividere ciò che i nostri team creeranno".

Xbox Game Studios & Kojima Productions are partnering to create a video game for Xbox like no one has ever experienced before, leveraging the cloud.



Hideo Kojima is one of the most innovative minds in our industry, and we can’t wait to share what our teams will create #Xbox pic.twitter.com/44TtOQxB08