Xbox Game Pass confermato per i visori Meta Quest con Xbox Cloud Gaming

I servizi di gioco Microsoft sono tra i più popolari sul mercato. Xbox Cloud Gaming e Xbox Game Pass sono arrivati su un'ampia varietà di dispositivi e Microsoft mira a portarli su molti altri. A tal proposito l'azienda ha fatto un passo in quella direzione e ha unito le forze con Meta per portare i propri giochi su Meta Quest 2.

Meta lo ha confermato tramite il blog di Oculus. Tutti i giocatori potranno godersi i loro titoli preferiti su dispositivi compatibili con il Meta Quest Store. Naturalmente, tra questi ultimi troviamo Meta Quest 2 e il Meta Quest Pro recentemente annunciato.

Il CEO di Microsoft Satya Nadella ha annunciato durante la conferenza che la beta di Xbox Cloud Gaming dovrebbe arrivare presto sul Meta Quest Store. Tuttavia, non ha offerto una data stimata, dicendo solo che spera di "condividere molto di più il prima possibile".

The VR revolution is underway. We've designed an all-new headset packed with advanced tech and geared for productivity, creative work and collaboration. This is Meta Quest Pro, available 10.25. Pre-order today. https://t.co/YaFHvwYHlG pic.twitter.com/cBagf0TSGp