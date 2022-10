Xbox Game Pass tra Scorn e A Plague Tale Requiem ecco i giochi in arrivo nella prima metà di ottobre

Siamo entrati nel mese di ottobre e come sempre, Xbox annuncia i titoli in arrivo per la prima metà di questo periodo. Come sappiamo tra questi ci sono i tanto attesi Scorn e A Plague Tale Requiem, ma gli abbonati ad Xbox Game Pass potranno contare su altri 7 giochi aggiuntivi.

Chivalry 2 (Cloud, Console e PC) si unisce oggi al servizio in abbonamento, prima di Medieval Dynasty (Xbox Series X|S), The Walking Dead: The Complete First Season (PC) e The Walking Dead: Season Two (PC) che invece arriveranno il 6 ottobre.

Seguiranno Costume Quest (Cloud e Console) ed Eville (Console e PC) l'11 ottobre, Dyson Sphere Program (PC) il 13 ottobre, Scorn (Cloud, PC e Xbox Series X|S) il 14 ottobre e A Plague Tale: Requiem (Cloud, PC e Xbox Series X|S) il 18 ottobre.

Come sempre ci saranno altri giochi che lasceranno il servizio il 15 ottobre, ecco l'elenco:

Bloodroots (Cloud, Console, e PC)

Echo Generation (Cloud, Console, e PC)

Into The Pit (Cloud, Console, e PC)

Ring of Pain (Cloud, Console, e PC)

Sable (Cloud, Console, e PC)

The Good Life (Cloud, Console, e PC)

Fonte: Xbox Wire